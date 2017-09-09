Mulher é denunciada por perturbação após assediar homem sem parar

Homem de 27 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana, na noite de ontem, para denunciar uma mulher que não para de perturbá-lo. Segundo ele, a autora fica insistentemente enviando mensagens de texto pelo celular querendo marcar encontros amorosos, mesmo ele tendo se recusado após ambos terem rompido um relacionamento.



O homem alega que a mulher não aceita a rejeição e o incomoda, inclusive, durante o expediente de trabalho. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ele já deixou claro que não tem mais interesse nela, mas mesmo assim o assédio continua. O caso foi registrado como perturbação do trabalho ou sossego alheio.