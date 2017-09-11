Barco com motor é furtado às margens do rio Aquidauana, em chácara

Aquidauana
Vítima suspeita que o crime possa ter acontecido na tarde de ontem
Barco com motor de popa desapareceu da chácara de uma mulher de 48 anos moradora no Distrito de Camisão, no município de Aquidauana. O furto aconteceu na tarde de ontem, conforme suspeitas da vítima. Porém, ela não faz ideia de quem esteja por trás da autoria.
Segundo noticiado no boletim de ocorrência, a mulher disse que deixou o barco às margens do rio Aquidauana e que se ausentou por algumas horas. Quando retornou, percebeu que a embarcação tinha desaparecido. Por este motivo, denunciou o caso à Polícia Civil.
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