Estiagem dá trégua e volta a chover após dias em Aquidauana

Depois de longo período de estiagem, voltou a chover em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira. Segundo o portal Clima Tempo, em Aquidauana, a chuva desta tarde, com volume inferior a dez milímetros, foi modesta e praticamente não atingiu a região central, mas aliviou o tempo seco em bairros como o Santa Terezinha. Também choveu em Jardim, Bonito, Bela Vista, Ponta Porã e Maracaju.



Ainda de acordo com o Clima Tempo, está previsto chuva para os próximos dias 15 e 19. Os meteorologistas esperam que as temperaturas caiam em todo o estado ainda neste semana. A estiagem, agravada por névoas secas e baixa umidade relativa do ar, deve cessar pra valer a partir do dia 14, com a chegada de uma frente fria do Sul do País, deslocada da Argentina.



A mudança climática diminuirá o calor e provocará chuvas na maioria das regiões. A precisão é do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec). A meteorologista Franciane Rodrigues, coordenadora técnica do Cemtec, informou que no período de 14 a 22 de setembro deve ocorrer uma chuva em boas proporções em todo o Estado, o que vai minimizar o clima atual, que se encontra abafado e uma umidade relativa do ar em níveis críticos e de emergência.



Na próxima semana, o centro emitirá mapas meteorológicos mais precisos quanto a previsão do volume de precipitações. Segundo o Cemtec, com a chegada dessa frente fria a temperatura, em média, deve cair entre oito e 10 graus em Campo Grande e na maioria das demais regiões. Após o dia 22, com a entrada da primavera, haverá também mudanças climáticas que vão favorecer a chegada da estação chuvosa entre o fim do mês e início de outubro.