Governo do MS abre licitação para recapear seis ruas

O município de Aquidauana vai receber mais investimentos por parte do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, o Governador Reinaldo Azambuja publicou no Diário Oficial do Estado abertura de licitação para recapear seis vias da cidade.



De acordo com a publicação, vão receber recapeamento as ruas Dos Ferroviários, Duque de Caxias, Marly Russo, Mato Grosso do Sul, Aniceto Rondon e Nº 13. “São vias importantes de acesso e trânsito entre diversos bairros, de uso diário do aquidauanense, e que precisam urgentemente de reparos”, explicou o prefeito Odilon Ribeiro.

O processo licitatório, regulado pela Agência Estadual de Gestão de Empreeendimentos (Agesul), será na modalidade de menor preço. Porém, a estimativa de recursos não foi divulgada. O envio de propostas está previsto para o próximo dia 16 de outubro.