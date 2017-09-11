Ladrão da moto preta volta a atacar e leva bolsa de mulher no Bairro Cidade Nova

Aquidauana
As características dele são as mesmas dos autores de outros casos ocorridos na região
Jovem de 19 anos que transitava na noite de ontem, pela Rua dos Ferroviários, no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana, foi roubada por um homem em uma moto. O autor puxou a bolsa que estava presa junto ao ombro da vítima. As características dele são as mesmas dos autores de outros casos ocorridos na região. A suspeita é de que seja a mesma pessoa.
Conforme relatado, a jovem estava quase no cruzamento com a Rua Giovani Toscano de Brito, quando o bandido a surpreendeu com a ação violenta. Ele estava em uma moto Titan preta, usava capacete rosa com viseira fechada, camiseta rosa, calça jeans e aparentava ser gordo. Ele fugiu em alta velocidade na direção da Avenida Pantaneta e não foi mais visto.
Matéria atualizada*
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS