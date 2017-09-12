Academia é inaugurada premiando mirim exemplar de Aquidauana

Inaugurada no último sábado, em Aquidauana, a academia Arena Fight Muay Thai começou a trilhar sua história com um bom exemplo. O proprietário Vinicius Rondon Toscano de Brito Gomes, 23, deu uma bolsa a Abraão Orlando Ferreira Lesme, de nove anos. O menino foi premiado por ser um dos melhores entre guardas-mirins da cidade.



Ao O Pantaneiro, Vinícius disse que adotou esta iniciativa porque o objetivo da academia, além de oferecer uma oportunidade de prática esportiva e condicionamento físico, é abrir espaço para revelar talentos. Por este motivo, o cronograma de treinamento é diário, de segunda à sexta-feira, das 6 horas às 21 horas, como forma de atender a todos.



"Comecei com as artes marciais em 2009, por meio de amigos, e o que antes levava como lazer, hoje vejo como profissão. É meu trabalho e minha filosofia de vida", disse o jovem empreendedor que vê a oportunidade como um grande desafio. "Sempre participei das academias de outras pessoas, mas agora eu sou o responsável pelo sucesso da minha", disse.



As aulas serão realizadas em três horários diferentes por período, ou seja: de manhã, das 6 às 7 horas, das 7 às 8 horas e das 8 às 9 horas; à tarde, das 15 às 16 horas, das 16 às 17 horas, e das 17 às 18 horas; à noite das 18 às 19 horas (só para mulheres), das 19 às 20 horas, e das 20 às 21 horas, com apoio do professor Anselmo Duarte.



Além disso, haverá no local uma cantina com sucos, açaí e comidas saudáveis preparadas a partir de receitas da fisiculturista Carol Ledur. O valor da matrícula por aluno é de R$ 60. A academia Arena Fight Muay Thai está localizadana Rua Alcebiades Veira, 309, no Bairro Alto, paralela com a Avenida Pantaneta. Contato: (67) 9 9679 - 1507.