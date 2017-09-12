Ao retornar para casa, homem encontra amigo morto em tanque de água

Arlei Pereira Dias, de 43 anos, foi encontrado morto em um tanque de água na tarde de ontem, segunda-feira (12), na Aldeia Córrego Seco, em Aquidauana. Um amigo da vítima disse à polícia que o havia deixado preparando o almoço.

Conforme o boletim de ocorrência, Arlei teria ficado sozinho preparando o almoço, por volta das 14h. Quando o amigo retornou, cerca de uma hora depois, encontrou a vítima caída em um tanque de água - conhecido como pileta -, sem os sinais vitais.

Antes de preparar o almoço, Arlei teria limpado a casa, que fica próxima ao córrego. O amigo acredita que ele tenha sofrido um choque térmico. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada no local e o corpo da vítima levado ao IML (Instituto Médico Legal).

O amigo contou à reportagem que Arlei morava sozinho na aldeia há aproxidamente quatro anos. O caso foi registrado como morte a esclarecer na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

O corpo deve ser liberado por volta das 11h30 e o velório acontecerá na Aldeia Limão Verde, no barracão salão Santo Antônio ao lado posto de saúde.