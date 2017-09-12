Jovem é golpeado na cabeça após jogar pedras em carro de hóspede

Uma rapaz de 18 anos acabou ferido na cabeça após jogar pedras no carro de uma hóspede de um hotel fazenda, do Centro, de Aquidauana. O fato ocorreu na madrugada desta terça-feira (12), na Praça Nossa Senhora Imaculada da Conceição, no Centro.

Conforme o registro policial, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela região quando avistou o jovem de 18 anos sendo golpeado na cabeça com um porrete.

Os policiais fizeram a abordagem e indagado a respeito, o suspeito disse que o agrediu, pois ele havia danificado o carro de uma hóspede a pedradas.

A equipe constatou vários danos no veículo e que o rapaz havia usado várias pedras para atingir o carro. Ainda segundo o registro policial, não há informações sobre as causas do fato.

O suspeito das pedradas foi levado ao posto de saúde para atendimento e o suspeito da agressão à 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano.