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Aquidauana

Jovem é golpeado na cabeça após jogar pedras em carro de hóspede

Suspeito de ferir rapaz foi levado à delegacia

Daniele Valentin

Publicado em 12/09/2017 às 07:30

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Uma rapaz de 18 anos acabou ferido na cabeça após jogar pedras no carro de uma hóspede de um hotel fazenda, do Centro, de Aquidauana. O fato ocorreu na madrugada desta terça-feira (12), na Praça Nossa Senhora Imaculada da Conceição, no Centro.

Conforme o registro policial, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela região quando avistou o jovem de 18 anos sendo golpeado na cabeça com um porrete.

Os policiais fizeram a abordagem e indagado a respeito, o suspeito disse que o agrediu, pois ele havia danificado o carro de uma hóspede a pedradas.

A equipe constatou vários danos no veículo e que o rapaz havia usado várias pedras para atingir o carro. Ainda segundo o registro policial, não há informações sobre as causas do fato.

O suspeito das pedradas foi levado ao posto de saúde para atendimento e o suspeito da agressão à 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano.

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