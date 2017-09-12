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Aquidauana

No sábado, moradores poderão doar sangue e tirar dúvidas na área da saúde

Ação ‘Dia da Saúde’ também realizará cadastro de medula óssea

Daniele Valentin

Publicado em 12/09/2017 às 11:00

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Moradores de Aquidauana recebem no próximo sábado (16) uma ação de saúde diferenciada. Além de uma campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea, o evento contará com tendas para orientação na área da saúde.

Quem pode ser um doador de sangue

Para doar, o candidato deve estar com boa saúde; ter idade entre 16 anos completos e 69 anos, sendo que os menores de idade deverão apresentar autorização dos responsáveis; pesar acima de 55 kg.

É necessário portar documento de identidade original e com foto. Não precisa estar em jejum. Não fumar uma antes e após a doação. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. O doador deve estar bem alimentado.

Para quem nunca doou a idade limite é de 60 anos.

Cadastro de Medula Óssea

Durante a campanha também haverá o cadastro de medula óssea, realizado através da coleta de uma pequena quantidade de sangue. Qualquer pessoa saudável com idade entre 18 e 55 anos é um doador em potencial.

No Brasil, as chances de encontrar uma medula compatível de doador não aparentado é, em média, de uma a 100.000. E para encontrar medula compatível de doador aparentado é de aproximadamente 30%.

Local

O “Dia da Saúde” ocorre no Hemonucleo de Aquidauana das 8h às 11h e das 12h30 às 16h, no próximo sábado (16).

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