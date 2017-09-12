No sábado, moradores poderão doar sangue e tirar dúvidas na área da saúde

Aquidauana
Ação ‘Dia da Saúde’ também realizará cadastro de medula óssea
Moradores de Aquidauana recebem no próximo sábado (16) uma ação de saúde diferenciada. Além de uma campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea, o evento contará com tendas para orientação na área da saúde.
Quem pode ser um doador de sangue
Para doar, o candidato deve estar com boa saúde; ter idade entre 16 anos completos e 69 anos, sendo que os menores de idade deverão apresentar autorização dos responsáveis; pesar acima de 55 kg.
É necessário portar documento de identidade original e com foto. Não precisa estar em jejum. Não fumar uma antes e após a doação. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. O doador deve estar bem alimentado.
Para quem nunca doou a idade limite é de 60 anos.
Cadastro de Medula Óssea
Durante a campanha também haverá o cadastro de medula óssea, realizado através da coleta de uma pequena quantidade de sangue. Qualquer pessoa saudável com idade entre 18 e 55 anos é um doador em potencial.
No Brasil, as chances de encontrar uma medula compatível de doador não aparentado é, em média, de uma a 100.000. E para encontrar medula compatível de doador aparentado é de aproximadamente 30%.
Local
O “Dia da Saúde” ocorre no Hemonucleo de Aquidauana das 8h às 11h e das 12h30 às 16h, no próximo sábado (16).
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