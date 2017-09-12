Paraibanas capotam carro a caminho de Bonito, mas continuam viagem

A caminho de Bonito, duas mulheres moradoras na Paraíba sofreram acidente de carro no início da tarde desta terça-feira, na rodovia BR-419, em Anastácio. O Fiat Mobi que as vítimas ocupavam capotou e parou depois de bater em uma palmeira. A motorista, de 54 anos, sofreu um corte no braço esquerdo e a passageira escapou ilesa.



Segundo relatado pelas próprias vítimas, elas vieram de avião para Mato Grosso do Sul e locaram o automóvel para se deslocarem até Bonito, pois tinham o sonho de conhecer o principal ponto turístico do Pantanal. Porém, a condutora perdeu o controle da direção ao passar por uma curva a cerca de 16 quilômetros depois do trevo, na entrada da Fazenda Bom Jesus.



Uma testemunha estava no local e disse que viu quando o veículo surgiu desgovernado, saiu da pista, bateu no barranco, capotou e parou depois de colidir com a árvore. Elas não se feriram com gravidade porque usavam cinto de segurança e graças ao sistema de airbag que funcionou perfeitamente. Apesar do susto, ambas foram à unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para acionar o seguro e esperar a chegada de outro carro. "Vamos continuar a viagem mesmo assim", disseram.