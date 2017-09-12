Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:33

Buscar

Últimas notícias
X

Acidente

Paraibanas capotam carro a caminho de Bonito, mas continuam viagem

Vítimas vieram para o MS de avião, com a intenção de conhecer o paraíso turístico do Pantanal

Renan Nucci

Publicado em 12/09/2017 às 14:53

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1505243311
1505243313
1505243315

Crédito do vídeo: Da Redação

A caminho de Bonito, duas mulheres moradoras na Paraíba sofreram acidente de carro no início da tarde desta terça-feira, na rodovia BR-419, em Anastácio. O Fiat Mobi que as vítimas ocupavam capotou e parou depois de bater em uma palmeira. A motorista, de 54 anos, sofreu um corte no braço esquerdo e a passageira escapou ilesa.


Segundo relatado pelas próprias vítimas, elas vieram de avião para Mato Grosso do Sul e locaram o automóvel para se deslocarem até Bonito, pois tinham o sonho de conhecer o principal ponto turístico do Pantanal. Porém, a condutora perdeu o controle da direção ao passar por uma curva a cerca de 16 quilômetros depois do trevo, na entrada da Fazenda Bom Jesus.


Uma testemunha estava no local e disse que viu quando o veículo surgiu desgovernado, saiu da pista, bateu no barranco, capotou e parou depois de colidir com a árvore. Elas não se feriram com gravidade porque usavam cinto de segurança e graças ao sistema de airbag que funcionou perfeitamente. Apesar do susto, ambas foram à unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para acionar o seguro e esperar a chegada de outro carro. "Vamos continuar a viagem mesmo assim", disseram.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo