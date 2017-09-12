Serviço que atende pessoas com HIV não será fechado, garante prefeitura

Saúde
SAE centralizará atendimento, apenas, a moradores de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana não fechará o SAE (Serviço de Atenção Especializada), atendimento de referência e polo regional no atendimento à doenças infectoparasitórias, que atende em especial, pessoas com HIV. Em nota, a Secretaria de Saúde esclarece que o serviço não tem recursos suficientes para manter outras cidades, além de Aquidauana, e por isso, o serviço será centralizado.
O SAE está passando por uma reestruturação e não será mais regional. O motivo da centralização, segundo a gestão do município, é a falta de recursos. A mudança, conforme a nota, foi adotada pela atual gestão de saúde estadual, que cortou o repasse financeiro e deixou por conta do município a manutenção da folha funcional dos servidores.
No documento, a secretaria reitera que o serviço atende Aquidauanenses e moradores de outras cidades, mas que apenas a prefeitura de Aquidauana, financia a folha funcional do serviço, além de enviar mensalmente medicações e manter os estoques de testes rápidos.
A prefeitura considera a lei de responsabilidade fiscal e decidiu manter o atendimento prioritário aos moradores. Os moradores de Aquidauana serão atendidos no CEM (Centro de Especialidades Médicas). As medicações que eram dispensadas no SAE, agora, serão dispensadas na farmácia municipal ou entregue na residência dos pacientes.
Demais pacientes
Os usuários do SUS de outros municípios deverão ser atendidos pelo Estado, que juntamente com a CIB (Comissão Intergestores Bipartite) deve decidir uma melhor estratégia para esses atendimentos.
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Saúde
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