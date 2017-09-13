Após denúncia, PM recupera moto furtada por adolescentes; dupla tentou fugir

Depois de receber denúncias anônimas equipe da Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) de Aquidauana recuperou, nesta terça-feira (12), uma motocicleta que havia sido furtada por adolescentes. Os dois jovens chegaram a entrar na casa de um desconhecido para tentar fugir de abordagem.

A ALI (Agência Local de Inteligência) - serviço reservado- recebeu informações de que uma pessoa estaria transitando com uma motocicleta furtada pelo Jardim Aeroporto.

Por volta das 14h, equipe da Rotai foi até o local indicado e avistaram um homem conduzindo a motocicleta rapidamente para o interior de uma residência, como se estivesse fugindo dos militares.

Diante da atitude suspeita, os militares se dirigiram até a casa e foram atendidos por um adolescente de 17 anos, que assumiu a propriedade da motocicleta afirmando, inclusive, que havia comprado pelo valor de R$ 900, mas não revelou o nome do vendedor.

O rapaz ainda afirmou que quem havia entrado rapidamente na casa se tratava de um adolescente de 16 anos.

‘Deu ruim’

Ainda durante abordagem, os policiais descobriram que nenhum dos adolescentes residia naquele lugar e só entraram para fugir da polícia. A própria dona da residência declarou que nenhum dos dois moravam no local.

Os dois adolescentes foram apreendidos e levados até a delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.