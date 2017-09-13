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Aquidauana: Estão abertas as inscrições para mais de 150 vagas no IFMS

Valor da taxa é de R$ 20

Luiz Guido Junior

Publicado em 13/09/2017 às 07:40

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O Campus Aquidauana do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), está com as inscrições abertas até o dia 03 de novembro para os cursos técnicos integrados do nível médio. 

As vagas estão divididas em Técnico em Edificações (40 vagas no matutino e 40 vagas no vespertino) e em Técnico em Informática (40 vagas no matutino e 40 vagas no vespertino). As provas serão realizadas no dia 19 de novembro.

Os estudantes que desejarem se inscrever, devem ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula, prevista para dezembro, e possuir CPF (Cadastro de Pessoa Física) em seu nome. O número do documento deverá ser informado no ato da inscrição.

No curso técnico integrado, o estudante tem a oportunidade de fazer, ao mesmo tempo, o ensino médio regular e a formação profissional e tecnológica escolhida. Após se formar, o diploma possibilitará o ingresso na universidade ou no mercado de trabalho. As inscrições devem ser realizadas até o dia 3 de novembro pelo site http://selecao.ifms.edu.br/login.

O valor da taxa é de R$ 20 e poderá ser paga até 6 de novembro. Será concedida isenção da taxa aos candidatos de escolas públicas que apresentarem comprovante de escolaridade referente ao último ano do ensino fundamental.

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