Ciclista fica ferido após ser atingido por moto e arremessado 50 metros (vídeo)

Um ciclista de 36 anos ficou ferido após ser atingido por uma motocicleta Honda XRE 300 e arremessado cerca de 50 metros. O acidente aconteceu, por volta das 19h30, no km 251 da BR-419, trecho que liga Nioaque a Aquidauana. O condutor da motocicleta de 31 anos também se feriu e precisou de atendimento.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima identificada como Evandro Rodrigo Weiss seguia pela rodovia acompanhada de um amigo no sentido Nioaque a Aquidauana. Ambos pedalavam na contramão - por orientação da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O motociclista identificado como Willian Alves de Arruda seguia no sentido contrário e o impacto ocorreu no km 251. O ciclista que estava mais à frente não foi atingido, porém, o que seguia atrás sofreu o impacto e chegou a ser arremessado cerca de 50 metros do local da batida.

Ambos ficaram feridos, o ciclista com maior gravidade, e foram levados ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Aquidauana.