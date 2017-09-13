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Entre Nioaque e Aquidauana

Ciclista fica ferido após ser atingido por moto e arremessado 50 metros (vídeo)

Motociclista também se feriu e precisou de atendimento

Daniele Valentin

Publicado em 13/09/2017 às 22:00

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(Foto: Rhobson Tavares Lima)
(Foto: Rhobson Tavares Lima)
(Foto: Rhobson Tavares Lima)

Crédito do vídeo: DValentim

Um ciclista de 36 anos ficou ferido após ser atingido por uma motocicleta Honda XRE 300 e arremessado cerca de 50 metros. O acidente aconteceu, por volta das 19h30, no km 251 da BR-419, trecho que liga Nioaque a Aquidauana. O condutor da motocicleta de 31 anos também se feriu e precisou de atendimento.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima identificada como  Evandro Rodrigo Weiss seguia pela rodovia acompanhada de um amigo no sentido Nioaque a Aquidauana. Ambos pedalavam na contramão - por orientação da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O motociclista identificado como Willian Alves de Arruda seguia no sentido contrário e o impacto ocorreu no km 251. O ciclista que estava mais à frente não foi atingido, porém, o que seguia atrás sofreu o impacto e chegou a ser arremessado cerca de 50 metros do local da batida. 

Ambos ficaram feridos, o ciclista com maior gravidade, e foram levados ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Aquidauana.

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