Dona de fazenda ocupada há mais de 1 ano denuncia desmatamento em área de reserva

A proprietária de uma fazenda localizada no distrito de Taunay em Aquidauana procurou a Polícia Civil nesta terça-feira (12) para denunciar desmatamento em área de reserva natural. O local foi invadido há cerca de 1 ano e três meses.

Conforme o boletim de ocorrência, desde que a área foi ocupada a dona não consegue ter acesso ao local e por esse motivo não sabe informar o responsável pelo crime ambiental.

Ainda segundo a proprietária, a informação recebida por ela é de que o desmate ocorre em parte de área de reserva natural (capão).

O caso foi registrado como desmatamento na 1ª DP de Aquidauana.