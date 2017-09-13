Dona de fazenda ocupada há mais de 1 ano denuncia desmatamento em área de reserva

Crime ambiental
Mulher se diz impedida de entrar no local
A proprietária de uma fazenda localizada no distrito de Taunay em Aquidauana procurou a Polícia Civil nesta terça-feira (12) para denunciar desmatamento em área de reserva natural. O local foi invadido há cerca de 1 ano e três meses.
Conforme o boletim de ocorrência, desde que a área foi ocupada a dona não consegue ter acesso ao local e por esse motivo não sabe informar o responsável pelo crime ambiental.
Ainda segundo a proprietária, a informação recebida por ela é de que o desmate ocorre em parte de área de reserva natural (capão).
O caso foi registrado como desmatamento na 1ª DP de Aquidauana.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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