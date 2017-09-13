Empresa usa nome da Polícia Militar em rifa, sem autorização da corporação

O tentente-coronel Praeiro, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar que atende Aquidauana, Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e distritos de Camisão, Palmeiras, Piraputanga, Cipolândia e Taunay, faz alerta: uma empresa não autorizada está usando no nome da corporação para vender rifas na região, porém, sem autorização.



De acordo com o coronel, a empresa não consultou o batalhão e as arrecadações, na verdade, não são feitas em benfício da unidade conforme anunciam os vendedores. "As doações não são em prol da PM e o comando do 7º Batalhão não autoriza nenhum policial a pedir tais doações. A empresa não está autorizada em falar em nome da PM", disse Praeiro por meio de nota.



Ele lembra que a venda de rifas não é ilegal, mas acha por bem expressar o posicionamento da corporação. Praeiro afirma ainda que qualquer pessoa que tenha se sentido lesada em relação a tais fatos podem procurar as delegacias de Polícia Civil, para o registro de ocorrências, ou então o próprio batalhão para registrar qualquer reclamação que envolva policiais militares.