Hoje tem apresentação de teatro no Bairro Guanandy

Em continuidade à programação das comemorações do centésimo aniversário de Nossa Senhora das Dores, a comunidade católica do bairro Guanandy de Aquidauana, estará promovendo nesta quarta-feira, 13, a apresentação teatral "Diário Secreto de Nossa Sra. das Dores".

Sob a direção do teatrólogo aquidauanense Paulo Correa de Oliveira, o evento terá início às 19:30 e promete emocionar o público. A peça contará um pouco sobre a história de Maria e relembrar as principais dores que a Mãe sofreu com a paixão, morte e sepultamento de Jesus. Junto à cruz a Mãe de Jesus torna-se Mãe de todos os homens e da Igreja Católica.

A apresentação teatral é apenas uma das inúmeras atividades que estão sendo realizadas entre os dias 08 a 15 de setembro, onde fiéis e devotos de Maria estão se reunindo para celebrar o centenário de Nossa Senhora das Dores.

Participe você também e leve a sua família neste grande momento de oração!

"Maria, tu que passaste por uma dor tão grande e um sofrimento tão profundo, ajuda-nos a seguir teu exemplo ante às dificuldades de nossa própria vida. Amém!"