Inmet emite alerta de baixa umidade; máxima pode chegar a 37°C

Sem previsão de chuva, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de baixa umidade do ar para Mato Grosso do Sul com início às 9h desta quarta-feira (13). A temperatura máxima pode chegar aos 37°C em Aquidauana e o Instituto orienta que a população beba muita água e evite exposição ao sol.

O aviso de baixa umidade tem grau de severidade no nível de perigo potencial com início às 8h e término às 18h, desta terça.

A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% e o Instituto orienta que moradores bebam bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Em Aquidauana, o dia segue claro a parcialmente nublado com névoa seca, com mínima de 24° e máxima de 37°. Em Anastácio, cidade vizinha as temperaturas previstas se repetem. Não há previsão de chuva.

Em Campo Grande, Capital do Estado, a mínima será de 24°C e a máxima de 34°C. O dia será claro com névoa seca, sem previsão de chuva.