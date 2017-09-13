Inmet emite alerta de baixa umidade; máxima pode chegar a 37°C

Previsão do tempo
Instituto orienta que população beba muita água
Sem previsão de chuva, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de baixa umidade do ar para Mato Grosso do Sul com início às 9h desta quarta-feira (13). A temperatura máxima pode chegar aos 37°C em Aquidauana e o Instituto orienta que a população beba muita água e evite exposição ao sol.
O aviso de baixa umidade tem grau de severidade no nível de perigo potencial com início às 8h e término às 18h, desta terça.
A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% e o Instituto orienta que moradores bebam bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Em Aquidauana, o dia segue claro a parcialmente nublado com névoa seca, com mínima de 24° e máxima de 37°. Em Anastácio, cidade vizinha as temperaturas previstas se repetem. Não há previsão de chuva.
Em Campo Grande, Capital do Estado, a mínima será de 24°C e a máxima de 34°C. O dia será claro com névoa seca, sem previsão de chuva.
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