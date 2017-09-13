Ladrão furta celular pela janela do quarto de residência no Bairro Alto

Aquidauana
Vítima tinha deixado aparelho em cima da cama
Uma mulher de 41 anos teve o celular furtado após deixar o aparelho em cima da cama de seu quarto. O ladrão usou a janela para entrar na casa e levar o objeto. O crime ocorreu no último dia 5 de setembro, mas a vítima procurou a polícia na tarde de ontem.
Conforme o boletim de ocorrência, pela manhã, a vítima deixou o aparelho em cima da cama. Ao retornar para o quarto percebeu a falta do celular e a janela do cômodo aberta.
Segundo a vítima, a janela estava fechada antes do furto, mas não possui tranca. O caso foi registrado como furto na 1ª DP de Aquidauana.
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