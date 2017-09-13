Megaincêndio dura mais de 8h e destrói estoque de lenha de frigorífico em Aquidauana

Um incêndio destruiu grande estoque de lenha do Frigorífico Buriti em Aquidauana. O fogo começou por volta da meia noite de ontem, quarta-feira (13), e só foi contido na manhã desta quinta-feira (14). Não há informações sobre as causas.

Conforme apurado pela reportagem, foram utilizados no combate cerca de 40 mil litros de água. Cerca de 10 militares em 3 viaturas do Corpo de Bombeiros – duas de combate e uma resgate - trabalharam na contenção do incêndio.

A madeira destruída pelas chamas, abastecia a caldeira do frigorífico. Em princípio, ninguém se feriu.