Pedreiro sai para almoço e ladrão furta 20 metros de fio de alta tensão

FURTO
Crime ocorreu em construção no Ovídio Costa II
Um homem de 41 anos procurou a Polícia Civil para registrar o furto de cerca de 20 metros de fio de alta tensão de uma construção no Bairro Ovídio Costa II, em Aquidauana, na tarde de ontem, segunda-feira (12). O crime ocorreu quando pedreiro saiu para o almoço.
Conforme o boletim de ocorrência, a obra é de propriedade do sogro do denunciante. Segundo ele, foram furtados de 15 a 20 metros de fio de alta tensão.
O genro da vítima relatou à polícia, que o pedreiro havia saído para almoço e quando retornou percebeu que os fios não estavam mais no local.
O caso foi registrado como furto na 1ª DP de Aquidauana.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS