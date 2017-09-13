Pedreiro sai para almoço e ladrão furta 20 metros de fio de alta tensão

Um homem de 41 anos procurou a Polícia Civil para registrar o furto de cerca de 20 metros de fio de alta tensão de uma construção no Bairro Ovídio Costa II, em Aquidauana, na tarde de ontem, segunda-feira (12). O crime ocorreu quando pedreiro saiu para o almoço.

Conforme o boletim de ocorrência, a obra é de propriedade do sogro do denunciante. Segundo ele, foram furtados de 15 a 20 metros de fio de alta tensão.

O genro da vítima relatou à polícia, que o pedreiro havia saído para almoço e quando retornou percebeu que os fios não estavam mais no local.

O caso foi registrado como furto na 1ª DP de Aquidauana.