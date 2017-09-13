Rotai de Aquidauana recebe homenagem na Câmara por aniversário de 17 anos

Integrantes da Equipe Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) receberam uma “Moção de Congratulações” na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Aquidauana, nesta terça-feira (13), pelo aniversário de 17 anos. O Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Praeiro acompanhou a homenagem.

A indicação, apresentada por Youssef Saliba (PDT), foi aprovada em Seção Ordinária, junto aos demais membros da Casa de Leis.

O documento exaltou os serviços realizados pela equipeao longo de 17 anos de criação, no município de Aquidauana. A homenagem e agradecimentos se estenderam em todas as falas dos demais vereadores.

Confira um trecho:

“… A Rotai tem um papel fundamental na manutenção da ordem nesta cidade, preparados para situações de alto risco, com profissionais extremamente capacitados em diversos cursos operacionais neste Estado e fora dele”, frisou a moção.