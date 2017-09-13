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Vereadores querem melhor sinalização das vias para prevenir acidentes

Trechos com grande fluxo de veículos são prioridade

Renan Nucci

Publicado em 13/09/2017 às 16:40

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A quantidade de acidentes envolvendo principalmente carros e motos nas ruas de Aquidauana preocupa. Na última sessão da Câmara Municipal, vereadores solicitaram medidas como a instalação de redutores de velocidade e melhorias da sinalização horizontal em trechos com grande fluxo de veículos. O objetivo é garantir mais segurança a pedrestres e condutores.

Cláudio Alviço, sugeriu a instalação de quebra-molas ou o chamado “Traffic Calming” (faixa elevada) na Rua dos Ferroviários, trecho compreendido entre a Igreja Comunidade Cristã e a passagem de nível da antiga Noroeste do Brasil. Além disso, o parlamentar pede a instalação de faixa de pedestres e sinalização vertical no sentido das ruas 7 de Setembro, Ferroviários e Bichara Salamene – sentido Rua dos Ferroviários.

As medidas, segundo ele, visam prevenir os acidentes no trânsito. Os condutores implementam alta velocidade e, devido a má sinalização,  muitos veículos se deslocam das ruas Bichara Salamene e 7 de Setembro subindo sentido contrário a ponto de colocar em risco a vida  dos pedestres que transitam pela região.

Por sua vez, o vereador Valter Neves encaminhou ao executivo municipal melhorias da sinalização nas ruas José Bonifácio com a Pandiá Calógeras; Antonio João com a Estevão Alves Corrêa, no bairro Alto; e, Pandiá Calógeras com a Marechal Mallet. 

Conforme informou o parlamentar, naqueles trechos concentram um grande fluxo de carros e motos, que trafegam diariamente em alta velocidade. Por essa razão, explicou, há a necessidade da  sinalização a fim de auxiliar na prevenção de sinistros.

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