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Banda grava clipe musical entre vagões da estação ferroviária de Aquidauana (vídeo)

Paisagem tem tudo a ver com a música "La Estación", que fala sobre cultura, diz Carlos Antonio Soria Cáceres, vocalista da Banda Muchileiros

Renan Nucci

Publicado em 14/09/2017 às 15:48

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Crédito do vídeo: Da Redação

A estação ferroviária de Aquidauana foi o palco escolhido para a gravação de mais um vídeo da Banda Muchileiros. Com raízes em Campo Grande, o grupo tem forte influência da música latina e é conhecido por explorar a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul. Nesta tarde, teve início a captura das imagens que vão compor o clipe da música "La Estación", que em tradução literal para o português significa, "A Estação" - por isso, a importância do cenário composto pelos vagões.


Segundo Carlos Antonio Soria Cáceres (vocal, violão, charango e sopros), na Capital também há uma estação ferroviária, mas nada que se compare com a beleza do que ele encontrou por aqui. "A gente gosta muito de tocar aqui e fazia tempo que não vínhamos pra cá, mas sabíamos que a cidade tinha paisagens maravilhosas como esta estação", disse ele, lembrando que a música fala sobre como as culturas paraguais e bolivianas construíram o estado.


Segundo descrito pelo próprio grupo, Muchileiros é uma das bandas mais importantes e populares do estado. Viaja pelas influências latinas da região de fronteira, dos Andes, Brasil e da América Central levando em sua bagagem as várias vertentes do pop rock entre versões de canções clássicas. 


Tem em seu repertório composições próprias feitas em português, espanhol e guarani, unida aos diversos ritmos e misturados ao pop rock com instrumentos variados como: zampoña, gaita de boca, flauta, acordeom, charango e trompete. Além de Carlos, integram o grupo Carlos José Vergitz (vocal e guitarra), Felipe Macedo Ferro (contrabaixo) e Flávio Ottoni da Gama (bateria).

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