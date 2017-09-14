Banda grava clipe musical entre vagões da estação ferroviária de Aquidauana (vídeo)

A estação ferroviária de Aquidauana foi o palco escolhido para a gravação de mais um vídeo da Banda Muchileiros. Com raízes em Campo Grande, o grupo tem forte influência da música latina e é conhecido por explorar a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul. Nesta tarde, teve início a captura das imagens que vão compor o clipe da música "La Estación", que em tradução literal para o português significa, "A Estação" - por isso, a importância do cenário composto pelos vagões.



Segundo Carlos Antonio Soria Cáceres (vocal, violão, charango e sopros), na Capital também há uma estação ferroviária, mas nada que se compare com a beleza do que ele encontrou por aqui. "A gente gosta muito de tocar aqui e fazia tempo que não vínhamos pra cá, mas sabíamos que a cidade tinha paisagens maravilhosas como esta estação", disse ele, lembrando que a música fala sobre como as culturas paraguais e bolivianas construíram o estado.



Segundo descrito pelo próprio grupo, Muchileiros é uma das bandas mais importantes e populares do estado. Viaja pelas influências latinas da região de fronteira, dos Andes, Brasil e da América Central levando em sua bagagem as várias vertentes do pop rock entre versões de canções clássicas.



Tem em seu repertório composições próprias feitas em português, espanhol e guarani, unida aos diversos ritmos e misturados ao pop rock com instrumentos variados como: zampoña, gaita de boca, flauta, acordeom, charango e trompete. Além de Carlos, integram o grupo Carlos José Vergitz (vocal e guitarra), Felipe Macedo Ferro (contrabaixo) e Flávio Ottoni da Gama (bateria).