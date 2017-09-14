Biblioteca fará sessões de cinema gratuitas em escolas de Aquidauana

A partir da próxima segunda-feira (18) a equipe da Biblioteca Pública Municipal de Aquidauana, em parceria com o programa Conecta Biblioteca, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, realizará sessões de cinema gratuitas em várias escolas da cidade.



Conforme o cronograma , as sessões acontecerão nos seguintes horários e locais: 7h30min – Escola Estadual Antonio Trindade; 9h - Escola Estadual Marly Russo; 13h30min – Escola Estadual Dóris Mendes Trindade; 15h – Escola Estadual Felipe Orro; e 19h30min – Escola Municipal CAIC.



O projeto leva ao público oportunidade de assistir aos filmes nacionais com audiodescrição e legendas descritivas, sendo assim, acessível a todos. A audiodescrição permite aos deficientes visuais o recebimento da informação contida na imagem, possibilitando o entendimento de toda a obra.



A iniciativa colabora também para cumprir uma obrigatoriedade prevista na Lei nº 13.006, que acrescenta às Diretrizes e Bases da Educação Nacional a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica. “Por meio de parcerias com as escolas e instituições, a biblioteca pode ampliar o seu alcance e garantir que mais alunos tenham acesso aos conteúdos culturais e com acessibilidade, como, por exemplo, os filmes nacionais autodescritivos”, explicou Ana Maria Cipro, bibliotecária responsável pela Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Correa.