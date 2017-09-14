Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece uma vaga de emprego

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece uma vaga de trabalho nesta quinta-feira (14). Apesar de não haver vagas locais, a agência dispõe de uma vaga regional para mecânico de tratores.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho.

A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.