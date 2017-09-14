PM de Aquidauana conhece realidade de bairros e busca sugestões

O 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana iniciou nesta quarta-feira (13) visitas às comunidades para conhecer a realidade dos bairros do município. Os militares buscam, inclusive, sugestões para melhorar a segurança. O Bairro Nova Aquidauana foi o primeiro visitado.

Chamada de Operação Bairro Seguro, a iniciativa tem por objetivo mostrar que que a Polícia Militar também trabalha na prevenção dos crimes e com ações simples, por exemplo, as visitas aos bairros obtém sugestão de moradores sobre situações que os incomodam na região.

Ontem, quarta-feira (13), efetivo do Getam (Grupamento Especializado Tático com Apoio de Motocicletas), Rotai (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior), Radiopatrulha e Trânsito estiveram no Bairro Nova Aquidauana.

Nas próximas semanas, outros bairros serão beneficiados.