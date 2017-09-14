PM de Aquidauana conhece realidade de bairros e busca sugestões

Polícia Comunitária
Visita às comunidades aproxima moradores da polícia
O 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana iniciou nesta quarta-feira (13) visitas às comunidades para conhecer a realidade dos bairros do município. Os militares buscam, inclusive, sugestões para melhorar a segurança. O Bairro Nova Aquidauana foi o primeiro visitado.
Chamada de Operação Bairro Seguro, a iniciativa tem por objetivo mostrar que que a Polícia Militar também trabalha na prevenção dos crimes e com ações simples, por exemplo, as visitas aos bairros obtém sugestão de moradores sobre situações que os incomodam na região.
Ontem, quarta-feira (13), efetivo do Getam (Grupamento Especializado Tático com Apoio de Motocicletas), Rotai (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior), Radiopatrulha e Trânsito estiveram no Bairro Nova Aquidauana.
Nas próximas semanas, outros bairros serão beneficiados.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS