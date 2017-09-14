Por empenho e ato de bravura, cabo de Aquidauana é promovido a 3º sargento

Foi publicada, nesta terça-feira (12), a promoção do Cabo do Quadro de Praças da Polícia Militar José Roberto Lima de Souza a 3º Sargento. A subida de degrau foi garantida devido ao empenho e ato de bravura dedicado pelo militar, ressaltou o Comando Geral da Polícia Militar.

O Comando da instituição pontua o apoio da Sejusp (Secretaria de Segurança Pública) e do Governo do Estado em manter uma política de regularização funcional e promoções, para motivar o efetivo.

O Comandante-Geral, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, parabenizou os praças promovidos no mês de setembro “Os senhores são merecedores desta conquista e de muitas outras, haja vista, o empenho e dedicação diário para construção da PMMS”, destacou o comandante.