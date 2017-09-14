Programações em homenagem à Nossa Senhora das Dores continuam

Com o intuito de agradecer a Deus a todas as pessoas que se doaram para o trabalho voluntário nas pastorais, serviços e movimentos, a Comunidade Nossa Senhora das Dores irá realizar nesta quinta-feira, 14/09, a partir das 19:30, uma Missa de Ação de Graças. A atividade está inserida nas programações ao centésimo aniversário da Santa que dá nome à comunidade do Bairro Guanandy, de Aquidauana.



Já nesta sexta-feira, Dia de Nossa Senhora das Dores, os organizadores programaram a reza de um terço, às 18:00, na casa de Dona Laurinda e Seo Luis Espírito Santo, membros antigos e muito ativos na comunidade. Após o terço, haverá procissão em direção à Igreja para a Missa Solene com a coroação de Nossa Senhora, às 19:30. Haverá ainda uma confraternização com a partilha de alimento levada pelos participantes.

Participe você também e leve a sua família neste grande momento de oração!

"Maria, tu que passaste por uma dor tão grande e um sofrimento tão profundo, ajuda-nos a seguir teu exemplo ante às dificuldades de nossa própria vida. Amém!"