Sem previsão de chuva, alerta de baixa umidade continua e máxima será de 37°

Beba muita água
Umidade do ar varia entre 20% e 12% e Inmet orienta sobre riscos
O calorão vai continuar na maior parte do Estado, nesta quinta-feira (14) e em Aquidauana a máxima prevista é de 37°C. O alerta de baixa umidade continua e deve variar entre 20% e 12%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Em Anastácio, cidade vizinha a Aquidauana, a previsão revela que os termômetros devem registrar máxima maior, de 38°C.
Em Campo Grande, a previsão para esta quinta é de dia com névoa seca e baixa umidade do ar. A temperatura máxima é de 37°C. A umidade relativa do ar fica entre 23°C e 37°C.
Ontem, quarta-feira (13), o Inmet já havia emitido alerta de baixa umidade do ar. Nesta quinta-feira, o evento climático terá início às 8h e término às 18h.
A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
Instruções:
Beba bastante líquido;
?Atividades físicas não são recomendadas;
Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e
Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS