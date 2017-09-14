Sem previsão de chuva, alerta de baixa umidade continua e máxima será de 37°

O calorão vai continuar na maior parte do Estado, nesta quinta-feira (14) e em Aquidauana a máxima prevista é de 37°C. O alerta de baixa umidade continua e deve variar entre 20% e 12%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Anastácio, cidade vizinha a Aquidauana, a previsão revela que os termômetros devem registrar máxima maior, de 38°C.

Em Campo Grande, a previsão para esta quinta é de dia com névoa seca e baixa umidade do ar. A temperatura máxima é de 37°C. A umidade relativa do ar fica entre 23°C e 37°C.

Ontem, quarta-feira (13), o Inmet já havia emitido alerta de baixa umidade do ar. Nesta quinta-feira, o evento climático terá início às 8h e término às 18h.

A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Instruções:

Beba bastante líquido;

?Atividades físicas não são recomendadas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.