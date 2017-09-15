‘Calorão’ seco continua e temperatura máxima pode chegar aos 40°C

A sexta-feira (15) iniciou com céu claro e muito calor. A estiagem continua castigando os sul-mato-grossense e segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ainda não deve chover. A temperatura máxima deve ultrapassar os 37° C com sensação térmica de 40°C.

Ontem, quinta-feira (14), o Instituto previu temperatura máxima de 37°C, mas levantamento das estações monitoradas pelo meteorologista Natálio A. Filho confirmou 40,1ºC e a sensação térmica 44,2ºC, na cidade pantaneirsa.

A umidade relativa do ar chegou aos 13% e o Inmet emitiu alerta de cuidados com a saúde e exposição ao sol.