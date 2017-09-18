Artesão e marceneiro, Zé Descamisado não veste uma camiseta há 40 dias

Em região onde os termômetros chegam facilmente aos 40 ºC, José Genaro Ferreira Costa, 59 anos, adotou um hábito conveniente. Há 37 anos é conhecido pelos moradores do Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, como José Descamisado. Segundo ele, a última vez que vestiu uma camisa foi há cerca de 40 dias, para se proteger de mosquitos.



Andar sem camisa virou estilo de vida para o artesão e marceneiro que sobrevive da fabricação de instrumentos musicais. "Não pensei, um dia tirei a camisa e não coloquei mais", disse. Apesar do apelido, eventualmente, em ocasiões especiais ou quando o tempo fica raramente frio, ele cobre a parte de cima do corpo. "Às vezes não tem jeito".



Porém, como o clime da região é quente a maior parte do tempo, Zé Descamisado vai à festas, às compras e até mesmo à igreja sem camisa. Por causa do hábito, ficou famoso e é personagem respeitado. "Agora ninguém se importa mais, já se acostumaram comigo. Antes o pessoal ficava zangado, mas hoje em dia não tem mais problema não", explicou.



O homem já foi casado, tem um casal de filhos e disse que vive em paz com a ex-mulher, quem considera como amiga. Além da fama de sem camisa, também é conhecido pelo bom trabalho que presta aos artistas, fabricando violões, violas, cavaquinhos e outros instrumentos. "Vem gente de longe aqui só para me conhecer. Eu gosto disso".