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Piraputanga

Artesão e marceneiro, Zé Descamisado não veste uma camiseta há 40 dias

Há 37 anos homem adotou estilo de vida de ficar a maior parte do tempo sem camisa

Renan Nucci

Publicado em 18/09/2017 às 14:44

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Em região onde os termômetros chegam facilmente aos 40 ºC, José Genaro Ferreira Costa, 59 anos, adotou um hábito conveniente. Há 37 anos é conhecido pelos moradores do Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, como José Descamisado. Segundo ele, a última vez que vestiu uma camisa foi há cerca de 40 dias, para se proteger de mosquitos.


Andar sem camisa virou estilo de vida para o artesão e marceneiro que sobrevive da fabricação de instrumentos musicais. "Não pensei, um dia tirei a camisa e não coloquei mais", disse. Apesar do apelido, eventualmente, em ocasiões especiais ou quando o tempo fica raramente frio, ele cobre a parte de cima do corpo. "Às vezes não tem jeito".


Porém, como o clime da região é quente a maior parte do tempo, Zé Descamisado vai à festas, às compras e até mesmo à igreja sem camisa. Por causa do hábito, ficou famoso e é personagem respeitado. "Agora ninguém se importa mais, já se acostumaram comigo. Antes o pessoal ficava zangado, mas hoje em dia não tem mais problema não", explicou.


O homem já foi casado, tem um casal de filhos e disse que vive em paz com a ex-mulher, quem considera como amiga. Além da fama de sem camisa, também é conhecido pelo bom trabalho que presta aos artistas, fabricando violões, violas, cavaquinhos e outros instrumentos. "Vem gente de longe aqui só para me conhecer. Eu gosto disso".

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