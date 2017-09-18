Sicredi Pantanal MS promove palestra com especialista em Enem

De 19 de setembro a 06 de outubro, alunos do 9º ano do ensino fundamental e todo Ensino Médio poderão assistir à palestra “Desvendando o Enem” com Fernando Buglia em seis cidades do Mato Grosso do Sul.



Esse ciclo de palestras é promovido pela Sicredi Pantanal MS que irá beneficiar alunos de escolas públicas e privadas das cidades de Miranda, Aquidauana, Sidrolândia, Maracaju, Jardim e Bonito.



Fernando Buglia é um dos fundadores do portal infoEnem. Formado em física pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), além de lecionar em diversas escolas e cursinhos pré-vestibulares, Fernando acumula larga experiência na preparação de vestibulandos, sendo inclusive um dos palestrantes mais requisitados do país quando o assunto é Enem.



O presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Luis Perosa destaca a iniciativa da cooperativa. “Esse ciclo de palestras oportuniza aos jovens terem acesso a um especialista que é referência em Enem sem sair de sua cidade, muitos alunos não podem fazer cursinho preparatório e por isso estamos provendo essa iniciativa inédita”, enfatizou. Ele ainda completa que o Sicredi é uma instituição financeira que preza pelo desenvolvimento da comunidade e nada melhor do que investir na educação dos jovens.



Após destacar diversas características do Exame Nacional do Ensino Médio, Fernando trará dicas, estratégias e orientações para que os estudantes consigam potencializar seus estudos e, consequentemente, seu resultado na prova.





MIRANDA



§ Data: 19/09/2017 às 18h30min

§ Local: Ginásio Municipal de Miranda – Rua Amazonas 2-80 Conjunto Previsul – Miranda/Ms

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Miranda.

AQUIDAUANA



§ Data: 20/09/2017 às 18h30min

§ Local: REQUINTE BUFFET - Rua Pandiá Calógeras, 345, Centro- Aquidauana/MS.

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS

SIDROLÂNDIA



§ Data: 21/09/2017 às 18h30min

§ Local: Câmara Municipal de Sidrolândia

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Sidrolândia e Secretária de Educação do Município

SIDROLÂNDIA



§ Data: 22/09/2017 às 18h30min

§ Local: CTG Campos da Vacaria - Av. das Flores, 153, Sidrolândia – MS.

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Sidrolândia e Secretária de Educação do Municípo.

MARACAJU



§ Data: 03/10/2017 às 18h30min

§ Local: Sala de reunião da Sede da Cooperativa

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS e Sindicato Rural de Maracaju.

JARDIM



§ Data: 04/10/2017 às 18h30min

§ Local: GINÁSIO DE ESPORTES TICÃO: Rua Martins Paniagua Cáceres, s/n - Jardim Aeroporto – Jardim/MS.

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Jardim.

BONITO



§ Data: 05/10/2017 às 18h30min

§ Local: Escola BCG

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS,

MARACAJU



§ Data: 06/10/2017 às 18h30min

§ Local: Tatersal – Rua Valtrudes Ferreira Muzzi - s/n, Egídio Ribeiro. Maracaju/MS.

Apoio: OCB SESCOOP/MS e Sindicato Rural de Maracaju.