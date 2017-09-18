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Educação

Sicredi Pantanal MS promove palestra com especialista em Enem

Seis cidades do MS receberão aulão com Fernando Buglia

Renan Nucci

Publicado em 18/09/2017 às 15:19

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De 19 de setembro a 06 de outubro, alunos do 9º ano do ensino fundamental e todo Ensino Médio poderão assistir à palestra “Desvendando o Enem” com Fernando Buglia em seis cidades do Mato Grosso do Sul.
 
Esse ciclo de palestras é promovido pela Sicredi Pantanal MS que irá beneficiar alunos de escolas públicas e privadas das cidades de Miranda, Aquidauana, Sidrolândia, Maracaju, Jardim e Bonito.
 
Fernando Buglia é um dos fundadores do portal infoEnem. Formado em física pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), além de lecionar em diversas escolas e cursinhos pré-vestibulares, Fernando acumula larga experiência na preparação de vestibulandos, sendo inclusive um dos palestrantes mais requisitados do país quando o assunto é Enem.
 
O presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Luis Perosa destaca a iniciativa da cooperativa. “Esse ciclo de palestras oportuniza aos jovens terem acesso a um especialista que é referência em Enem sem sair de sua cidade, muitos alunos não podem fazer cursinho preparatório e por isso estamos provendo essa iniciativa inédita”, enfatizou. Ele ainda completa que o Sicredi é uma instituição financeira que preza pelo desenvolvimento da comunidade e nada melhor do que investir na educação dos jovens.
 
Após destacar diversas características do Exame Nacional do Ensino Médio, Fernando trará dicas, estratégias e orientações para que os estudantes consigam potencializar seus estudos e, consequentemente, seu resultado na prova.
 
 
MIRANDA


§  Data: 19/09/2017 às 18h30min

§  Local: Ginásio Municipal de Miranda – Rua Amazonas 2-80 Conjunto Previsul – Miranda/Ms

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Miranda.

 

AQUIDAUANA


§  Data: 20/09/2017 às 18h30min

§  Local: REQUINTE BUFFET - Rua Pandiá Calógeras, 345, Centro- Aquidauana/MS.

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS

 

SIDROLÂNDIA


§  Data: 21/09/2017 às 18h30min

§  Local: Câmara Municipal de Sidrolândia

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Sidrolândia e Secretária de Educação do Município

SIDROLÂNDIA


§  Data: 22/09/2017 às 18h30min

§  Local: CTG Campos da Vacaria - Av. das Flores, 153, Sidrolândia – MS.

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Sidrolândia e Secretária de Educação do Municípo.

 

MARACAJU


§  Data: 03/10/2017 às 18h30min

§  Local: Sala de reunião da Sede da Cooperativa

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS e Sindicato Rural de Maracaju.

JARDIM


§  Data: 04/10/2017 às 18h30min

§  Local: GINÁSIO DE ESPORTES TICÃO: Rua Martins Paniagua Cáceres, s/n - Jardim Aeroporto – Jardim/MS.

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Jardim.

BONITO


§  Data: 05/10/2017 às 18h30min

§  Local: Escola BCG

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS,

MARACAJU


§  Data: 06/10/2017 às 18h30min

§  Local: Tatersal – Rua Valtrudes Ferreira Muzzi - s/n, Egídio Ribeiro. Maracaju/MS.

Apoio: OCB SESCOOP/MS e Sindicato Rural de Maracaju.

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