Vítima de acidente de bicicleta, homem é levado para a Capital

Aquidauana
Vítima foi encontrada com sangramento no nariz
Está internado na Santa Casa de Campo Grande Aluísio de Aquino Quirino, de 56 anos, vítima de um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, em Aquidauana. A vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros sentanda no meio-fio da Rua Giovani Toscano de Brito, no Bairro Alto, com sangramento no nariz, que estava lesionado.
Segundo os bombeiros, quando Aluísio estava sendo socorrido, ele disse suspeitar que havia sofrido uma queda, porém, apesar de estar consciente e orientado, não se recordava com detalhes do acidente. Em razão da complexidade do ferimento, precisou ser transferido para a Capital, onde há especialistas na área de buco-maxilo-facial.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS