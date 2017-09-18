Vítima de acidente de bicicleta, homem é levado para a Capital

Está internado na Santa Casa de Campo Grande Aluísio de Aquino Quirino, de 56 anos, vítima de um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, em Aquidauana. A vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros sentanda no meio-fio da Rua Giovani Toscano de Brito, no Bairro Alto, com sangramento no nariz, que estava lesionado.



Segundo os bombeiros, quando Aluísio estava sendo socorrido, ele disse suspeitar que havia sofrido uma queda, porém, apesar de estar consciente e orientado, não se recordava com detalhes do acidente. Em razão da complexidade do ferimento, precisou ser transferido para a Capital, onde há especialistas na área de buco-maxilo-facial.