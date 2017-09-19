Aquidauana recebe Semana Municipal do Jovem Empreendedor

A Associação de Jovens Empreendedores de Mato Grosso do Sul (AJE-MS) realiza entre os dias 27 e 29 de setembro, em Aquidauana, a Semana Municipal do Jovem Empreendedor. O evento é promovido em parceria com a Prefeitura Municipal, com apoio da Câmara Municipal de Aquidauana (CMA), Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Unopar e Anhanguera Aquidauana.



No dia 27, as atividades acontecem das 19 horas às 22 horas, na Câmara Municipal, oportunidade em que serão apresentados cases de sucesso e premiação de empreendedores de destaque de 2016. No dia 28, das 19 às 22 horas, haverá a palestra "Empreendedor 10.1", Talk Show "2 Cases de Sucesso e Mediador" e mais uma palestra, na Câmara Municipal.



Já no último dia, haverá happy hour no Ponto Expresso Bar e Restaurante, das 19 às 22 horas, com boas vindas, explicação da dinâmica do workchopp, apresentação de case de sucesso e momento livre para networking orientado. Os participantes receberão ceritificado de até 9 horas. Inscrições podem ser feitas no site: http://bit.ly/aquidauanaempreendedora2017