Atleta multicampeã, Talita compartilha experiência com jovens do Seduc

A aquidauanense Talita, que no final de semana conquistou o bicampeonato do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Campo Grande, ao lado da parceira Larissa, foi homenageada nesta terça-feira, pelos jogadores das categorias de base do time de futebol do Seduc, em Anastácio. Na ocasião, ela compartilhou sua experiência com os garotos, falou das dificuldades e os motivou para que jamais desistam do sonho de se tornar jogadores profissionais.



A atleta de renome e títulos internacionais disse que se sente muito feliz a cada dia em que volta para a região, principalmente por causa do carinho recebido da população. "Essa felicidade mostra que tudo valeu a pena e que estou no caminho certo", disse ela que mal chegou e já vai embora. "Se eu pudesse viria todo final de semana, mas não posso por causa dos compromissos. Agora já preciso treinar para a próxima etapa". A etapa acontece dia 18 de outubro, em Natal (RN).



Wilson de Araújo Santana, presidente do Seduc, lembrou da importância de ouvir as palavras de uma jogadora consagrada. "Nossos atletas precisam do incentivo de uma pessoa vencedora, para que a equipe continue com aquela vontade de continuar no caminho das vitórias", pontuou. Conhecido por formar atletas de alto nível técnico, o Seduc já foi três vezes campeão estadual sub-17 em Mato Grosso do Sul, e se prepara para chegar a mais uma final.