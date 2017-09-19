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Solidariedade

Hemosul cadastra 301 e coleta 166 bolsas de sangue em Aquidauana

Foi feito cadastro de doares de medula e de sangue

Renan Nucci

Publicado em 19/09/2017 às 16:55

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No último sábado, o Hemosul de Aquidauana, localizado no Bairro Alto, realizou o evento Dia Saudável, com objetivo de aumentar o número de doadores de sangue e medula óssea. Ao todo, foram feitos 220 cadastros e coletadas 166 bolsas de sangue, além do cadastro de 81 pessoas doadoras de medula. 


"Agradecemos aos doadores que compareceram e fizeram a sua doação. O nosso muitíssimo obrigado. Afinal, foram vocês que fizeram a festa de solidariedade e amor ao próximo; ao Secretário de Assistência Social Marcos Chaves por ter disponibilizado a sua equipe de profissionais e ter nos auxiliado e dado todo o suporte necessário para a divulgação de todo o Evento", disse Edilene de Sá Leal Araújo, chefe do Hemosul.


Para que o evento se tornasse possível, foram feitas parcerias com a Prefeitura de Aquidauana (Secretaria de Assistência Social, NASF, Controle de Vetores, CRAS), Rotary Club, Rotaract e Velho Oeste. Os serviços oferecidos pela Prefeitura foram teste de glicemia, aferição de pressão arterial, demonstração da biomassa dos alimentos, IMC, orientações básicas e distribuição de panfletos sobre a dengue. 

 

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