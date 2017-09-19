Hemosul cadastra 301 e coleta 166 bolsas de sangue em Aquidauana

Solidariedade
Foi feito cadastro de doares de medula e de sangue
No último sábado, o Hemosul de Aquidauana, localizado no Bairro Alto, realizou o evento Dia Saudável, com objetivo de aumentar o número de doadores de sangue e medula óssea. Ao todo, foram feitos 220 cadastros e coletadas 166 bolsas de sangue, além do cadastro de 81 pessoas doadoras de medula.
"Agradecemos aos doadores que compareceram e fizeram a sua doação. O nosso muitíssimo obrigado. Afinal, foram vocês que fizeram a festa de solidariedade e amor ao próximo; ao Secretário de Assistência Social Marcos Chaves por ter disponibilizado a sua equipe de profissionais e ter nos auxiliado e dado todo o suporte necessário para a divulgação de todo o Evento", disse Edilene de Sá Leal Araújo, chefe do Hemosul.
Para que o evento se tornasse possível, foram feitas parcerias com a Prefeitura de Aquidauana (Secretaria de Assistência Social, NASF, Controle de Vetores, CRAS), Rotary Club, Rotaract e Velho Oeste. Os serviços oferecidos pela Prefeitura foram teste de glicemia, aferição de pressão arterial, demonstração da biomassa dos alimentos, IMC, orientações básicas e distribuição de panfletos sobre a dengue.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS