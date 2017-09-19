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Piraputanga sedia eventos sobre turismo e proteção infanto-juvenil

O evento terá início às 9h, na sede da Estação Ferroviária de Piraputanga e é gratuito

Renan Nucci

Publicado em 19/09/2017 às 15:29

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No próximo dia 26 de setembro, terça-feira, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Fundação de Turismo de Aquidauana, realizará mais uma edição da “Oficina de Turismo, Hospitalidade, Qualificação e Proteção à Infância e Juventude”. Desta vez, a oficina contemplará os moradores dos distritos de Camisão e Piraputanga. O evento terá início às 9h, na sede da Estação Ferroviária de Piraputanga e é gratuito.

Esta oficina em ambiente rural em Aquidauana vem atender as solicitações dos representantes das comunidades dos distritos de Camisão e de Piraputanga, apresentadas em recente junto à FundTur. Além da oficina, a FundTur e a Fundação de Turismo de Aquidauana estão na mobilização do trade turístico para uma “Roda de Conversa”, com técnicos e turismólogos, que acontecerá também no dia 26 de setembro, na Estação Ferroviária de Piraputanga.

Conforme explicou a assessoria da FundTur, tanto a oficina do dia 26, quanto a Roda de Conversa, visam envolver o trade turístico e representantes locais da comunidade, Polícia Ambiental, Polícia Militar, educação, saúde, conselho tutelares e demais autoridades para discutir os temas propostos e desenvolvimento do turismo de forma responsável por meio das políticas públicas e programas de turismo.

“Acredito que todas as ações de orientação, qualificação e sensibilização do trade turístico merecem atenção especial, pois Aquidauana está no Mapa do Turismo Brasileiro e uma das missões que temos junto com a FundTur é trabalhar com empresários, poder público e a comunidade em um alinhamento de falas, ações e estratégias para promover o turismo local. Somos parceiros e estaremos juntos na oficina e na roda de conversa”, pontuou o diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, Humberto Torres.

Mais informações sobre os dois eventos podem ser obtidas na Fundação de Turismo de Aquidauana ou pelo telefone: (67) 3241-7417. 

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