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Axé, gordo!

Sepultamento de Arnaldo Begossi será às 15 horas

Economista morreu na madrugada desta terça-feira, em Aquidauana; natural de SP estava no MS desde os anos 70, atuando como professor

Rhobson ADM

Publicado em 19/09/2017 às 13:57

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É com grande pesar que o Jornal e Site O Pantaneiro comunica o falecimento do economista Arnaldo Begossi, ocorrido na madrugada desta terça-feira, 19/09, em sua residência, em Aquidauana. Em respeito aos familiares, que somente a poucos instantes autorizaram o comunicado, anunciamos que o velório acontece na Pax Universal. O sepultamento está programado para às 15 horas no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Natural do município de Salto - SP, Arnaldo Begossi reside em Mato Grosso do Sul deste 1970, onde iniciou sua estada no município de Aquidauana como professor da UFMS. Ministrou aulas em diversos cursos do antigo CEUA (Centro Universitário de Aquidauana), como História, Administração e Turismo. Em sua homenagem, o Centro de Documentação Histórica (CeDhHis), da UFMS, recebeu o seu nome. 

Formado em Economia, Arnaldo Begossi era também Artista Plástico e articulista do Jornal O Pantaneiro, onde escreveu por décadas. Suas expressões, assim como alguns hábitos o tornavam únicos. A barba, o cachimbo, a brasília, o seu Axé...... assim era "o gordo".

Inúmeras homenagens nas Redes Sociais demonstram o enorme carinho e consideração dos antigos estudantes e colegas de profissão com o professor. 

Arnaldo, de 76 anos, deixa a esposa, a também professora universitária Vilma Begossi, com quem teve duas filhas: Janaína e Maíra. Ele deixa ainda dois netos. 

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