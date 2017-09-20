Menor bate moto em outra e diz que não estava pilotando veículo

Adolescente se envolveu em acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. A vítima pilotava uma moto Sundown Web pela Rua José Duarte, quando por motivos ainda desconhecidos, bateu em outra moto que estava parada. Ao ser abordado pelas autoridades, ele se mostrou bastante alterado, negou que estava pilotando a moto e disse que estava, na verdade, de bicicleta.



Segundo o Corpo de Bombeiros, ele sofreu diversas escoriações e foi levado para o pronto-socorro. A Polícia Militar entrou em contato com o menor e, além de obviamente constatar que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), descobriu que o veículo estava com a documentação atrasada e fez apreensão. O responsável pela moto deverá prestar esclarecimentos.