Agesul vai recuperar estradas vicinais de Aquidauana

A partir da próxima segunda-feira, a Agência Estadual de Gestão de Empreedimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) inicia manutenção das estradas vicinais de Aquidauana. Haverá mobilização de maquinários para patrolamento e cascalhamento das vias que atendem quase 20 fazendas da região. Nesta quinta-feira, representantes da Agesul conversaram com o prefeito Odilon Ribeiro para definir detalhes do trabalho.

Segundo o chefe do executivo municipal a manutenção destas importantes estradas chega em boa hora. "A manutenção destas estradas vai ajudar a escoar a produção dos nossos fazendeiros e dar mais segurança no transporte escolar ”, disse o prefeito Odilon. Em contrapartida, a prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, dará condição necessária para o andamento dos serviços qe começam antes do período das chuvas.