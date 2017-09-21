Agesul vai recuperar estradas vicinais de Aquidauana

Infraestrutura
Nesta quinta-feira, representantes da Agesul conversaram com o prefeito Odilon Ribeiro para definir detalhes do trabalho que começa antes das chuvas
A partir da próxima segunda-feira, a Agência Estadual de Gestão de Empreedimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) inicia manutenção das estradas vicinais de Aquidauana. Haverá mobilização de maquinários para patrolamento e cascalhamento das vias que atendem quase 20 fazendas da região. Nesta quinta-feira, representantes da Agesul conversaram com o prefeito Odilon Ribeiro para definir detalhes do trabalho.
Segundo o chefe do executivo municipal a manutenção destas importantes estradas chega em boa hora. "A manutenção destas estradas vai ajudar a escoar a produção dos nossos fazendeiros e dar mais segurança no transporte escolar ”, disse o prefeito Odilon. Em contrapartida, a prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, dará condição necessária para o andamento dos serviços qe começam antes do período das chuvas.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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