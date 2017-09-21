Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:39

Buscar

Últimas notícias
X

Infraestrutura

Agesul vai recuperar estradas vicinais de Aquidauana

Nesta quinta-feira, representantes da Agesul conversaram com o prefeito Odilon Ribeiro para definir detalhes do trabalho que começa antes das chuvas

Renan Nucci

Publicado em 21/09/2017 às 16:27

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A partir da próxima segunda-feira, a Agência Estadual de Gestão de Empreedimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) inicia manutenção das estradas vicinais de Aquidauana. Haverá mobilização de maquinários para patrolamento e cascalhamento das vias que atendem quase 20 fazendas da região. Nesta quinta-feira, representantes da Agesul conversaram com o prefeito Odilon Ribeiro para definir detalhes do trabalho.

Segundo o chefe do executivo municipal a manutenção destas importantes estradas chega em boa hora. "A manutenção destas estradas vai ajudar a escoar a produção dos nossos fazendeiros e dar mais segurança no transporte escolar ”, disse o prefeito Odilon. Em contrapartida, a prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, dará condição necessária para o andamento dos serviços qe começam antes do período das chuvas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo