‘Calorão’ começa cedo e máxima pode passar dos 40°C em Aquidauana

O dia começou claro e parcialmente nublado em Aquidauana, mas a névoa seca deve predominar durante todo o dia em Aquidauana. A máxima prevista é de 40°C, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul voltou a baixar e variar entre 10% e 20%. Segundo o Inmet, a queda é motivo de alerta e população deve se cuidar.

A cidade pantaneira não deve receber chuva nos próximos dias. De acordo com a previsão os dias seguem claros com névoa seca. A temperatura e alerta se repete para as cidades de Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti.

Nos últimos dia 13, 14 e 19 de setembro, o Inmet já havia emitido alerta de baixa umidade do ar. Há risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.