Capivaras invadem pista e motociclista fica ferido no Bairro Alto

Aquidauana
Colisão ocorreu quando um dos animais teria atravessado e o outro voltado
Um motociclista de 26 anos ficou ferido após colidir contra uma capivara na Pedro Pace, no Bairro Alto, em Aquidauana. O atropelamento ocorreu depois um dos animais atravessou, mas o outro voltou.
Segundo apurado pela reportagem, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e foi levado pelo Corpo de Bombeiros a uma unidade de saúde.
A Polícia Militar registrou o caso. A capivara atingida nada sofreu.
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS