Capivaras invadem pista e motociclista fica ferido no Bairro Alto

Um motociclista de 26 anos ficou ferido após colidir contra uma capivara na Pedro Pace, no Bairro Alto, em Aquidauana. O atropelamento ocorreu depois um dos animais atravessou, mas o outro voltou.

Segundo apurado pela reportagem, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e foi levado pelo Corpo de Bombeiros a uma unidade de saúde.

A Polícia Militar registrou o caso. A capivara atingida nada sofreu.