Nova proposta para construção de ciclovia é apresentada na Câmara

Aquidauana
Projeto é de autoria do vereador Edinho Grance
A construção de ciclovias voltou a ser alvo de debate na Câmara Municipal de Aquidauana. Após projeto proposto pelo vereador Professor Gabriel, Edinho Grance (DEM) apresentou planejamento para ciclovias com início na Rua Bichara Salamene, entre a Ruas Duque de Caxias, passando pela Rua Oscar Trindade de Barros até à Rua Giovane Toscano de Brito.
Segundo Edinho, a medida se faz necessária devido fluxo intenso de veículos naquelas vias públicas, o que representa um risco a segurança dos ciclistas. “Logo, com a instalação de ciclovias e a revitalização das existentes ofereceremos mais segurança aos ciclistas. Além disso, possibilitaremos uma melhor organização do trânsito”, comentou.
No início da semana, preocupado com o número significativo de acidentes de trânsito registrados nos últimos dias na cidade, Professor Gabriel encaminhou ao executivo municipal proposta de pista específica para ciclistas, com início previsto na Rua Giovani Toscano de Brito, seguindo atá à Vila Bancária e Avenida Mato Grosso do Sul.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
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