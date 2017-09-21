Nova proposta para construção de ciclovia é apresentada na Câmara

A construção de ciclovias voltou a ser alvo de debate na Câmara Municipal de Aquidauana. Após projeto proposto pelo vereador Professor Gabriel, Edinho Grance (DEM) apresentou planejamento para ciclovias com início na Rua Bichara Salamene, entre a Ruas Duque de Caxias, passando pela Rua Oscar Trindade de Barros até à Rua Giovane Toscano de Brito.



Segundo Edinho, a medida se faz necessária devido fluxo intenso de veículos naquelas vias públicas, o que representa um risco a segurança dos ciclistas. “Logo, com a instalação de ciclovias e a revitalização das existentes ofereceremos mais segurança aos ciclistas. Além disso, possibilitaremos uma melhor organização do trânsito”, comentou.



No início da semana, preocupado com o número significativo de acidentes de trânsito registrados nos últimos dias na cidade, Professor Gabriel encaminhou ao executivo municipal proposta de pista específica para ciclistas, com início previsto na Rua Giovani Toscano de Brito, seguindo atá à Vila Bancária e Avenida Mato Grosso do Sul.