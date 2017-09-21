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Piraputanda

Professora Ilda guarda lembranças de uma vida dedicada à educação

Hoje aposentada, educadora trabalhou com alfabetização por 28 anos

Renan Nucci

Publicado em 21/09/2017 às 16:36

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Um dos moradores mais ilustres do distrito de Piraputanga, em Aquidauana, a professora Ilda Oliveira do Nascimento, de 82 anos, dedicou sua vida à educação. Hoje aposentada,  viúva e mãe de duas filhas, lembra como era o distrito e como teve seu trabalho reconhecido. "Não tinha quase nada aqui, poucas casas, mas foi um tempo bom", disse.


Ilda chegou a Piraputanga bem jovem junto com os pais, em busca de uma vida melhor. "A gente tinha alguns parentes aqui que nos conveceram a vir". Em 1955 ela iniciou sua carreira auxiliando na alfabetização de crianças, jovens e adultos. Ao todo, foram 28 anos dedicados à educação, boa parte deles na Escola Municipal Antônia dos Santos Ribeiro.


"Sempre fui muito querida, até como diretora cheguei a trabalhar. São muitas lembranças boas, que não consigo nem dizer qual a melhor delas", pontuou Ilda, que se aponsetou em 1983. Conhecida e querida por todos até hoje, diz que o distrito continua sendo um bom lugar para se viver, apesar das mudanças com o tempo. "Ainda é minha casa".

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