Professora Ilda guarda lembranças de uma vida dedicada à educação

Um dos moradores mais ilustres do distrito de Piraputanga, em Aquidauana, a professora Ilda Oliveira do Nascimento, de 82 anos, dedicou sua vida à educação. Hoje aposentada, viúva e mãe de duas filhas, lembra como era o distrito e como teve seu trabalho reconhecido. "Não tinha quase nada aqui, poucas casas, mas foi um tempo bom", disse.



Ilda chegou a Piraputanga bem jovem junto com os pais, em busca de uma vida melhor. "A gente tinha alguns parentes aqui que nos conveceram a vir". Em 1955 ela iniciou sua carreira auxiliando na alfabetização de crianças, jovens e adultos. Ao todo, foram 28 anos dedicados à educação, boa parte deles na Escola Municipal Antônia dos Santos Ribeiro.



"Sempre fui muito querida, até como diretora cheguei a trabalhar. São muitas lembranças boas, que não consigo nem dizer qual a melhor delas", pontuou Ilda, que se aponsetou em 1983. Conhecida e querida por todos até hoje, diz que o distrito continua sendo um bom lugar para se viver, apesar das mudanças com o tempo. "Ainda é minha casa".