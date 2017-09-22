Com clima de deserto, primavera começa com 40ºC em Aquidauana

Sol e temperaturas elevadas devem predominar neste começo da estação primavera. A época mais florida do ano começa hoje, sexta-feira (21), e segue até 21 de dezembro. Os índices de umidade também se mantêm baixos, e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) orienta a ingestão de muito líquido.

Conforme o Instituto, a aproximação de uma frente fria no Estado deve provocar ligeiro aumento da nebulosidade no oeste e sul a partir de domingo, mas ainda não deve chover consideravelmente.