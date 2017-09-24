Comandante da PM Aquidauana conclui curso de departamento dos EUA

O Comandante do 7º Batalhão PM (Tenente-coronel Praeiro), concluiu o curso sobre “Unidades de Combate às Drogas”, ministrado pela DEA (Drug Enforcement Administration), órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encarregado da repressão e controle de narcóticos.

Durante os cinco dias, a capacitação foi direcionada a Comandantes e Diretores que ocupam cargos de gestão em unidades operacionais de repressão às drogas. Lá foi abordado temas como: Liderança, Planejamento Operacional, Gerenciamento de riscos, Segurança, Estudo da Ética, Aplicação da Lei, Mandados de Busca, Narcoterrorismo e outras afins.

Além do Tenente-coronel Praeiro, outros 39 profissionais da Segurança Pública de todo o Brasil (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública), aprimoraram o conhecimento sobre o assunto de tão grande relevância, no objetivo de garantir um Estado forte, dinâmico e preparado para lidar com rigor contra o tráfico de drogas.