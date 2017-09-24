Homem agride mulher com chicotada na cabeça no Bairro Alto

Aquidauana
Crime ocorreu na frente do primo da vítima
Uma mulher de 30 anos foi atingida com uma chicotada na cabeça por um homem de 31 anos na noite de ontem, sábado (23), no Bairro Alto, em Aquidauana. Sem motivos, o homem teria praticado o crime na frente de um primo da vítima.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa na companhia de um primo quando foi agredida sem motivos.
O chicote atingiu a cabeça da vítima, mas sem deixar lesão. A mulher decidiu procurar a Polícia Civil e o suspeito teria a ameaçado de morte
O caso foi registrado como vias de fato – violência doméstica na 1ª DP de Aquidauana.
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