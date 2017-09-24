Mulher pede socorro à PM após ser espancada pelo marido na Vila Pinheiro

Uma mulher de 29 anos pediu socorro à Polícia Militar depois de espancada pelo marido neste sábado (23) na Vila Pinheiro, em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, equipe da PM foi acionada via 190 e ao chegar no local se deparou com a mulher ferida.

A vítima disse que gostaria de representar contra seu marido, pois havia sido espancada por ele. A mulher foi lesionada na boca, pescoço, braço direito e rosto.

O suspeito foi levado a delegacia e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa – violência doméstica na 1ª DP de Aquidauana.