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Não conseguiu embarcar

Passagens esgotam antes da chegada de ônibus e homem usa o Facebook para reclamar

Morador de Aquidauana teria conseguido a quantidade necessária de passageiros para a solicitação de um novo ônibus

Daniele Valentin

Publicado em 25/09/2017 às 09:00

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Crédito do vídeo: DValentim

Um homem, que teve a identidade preservada, usou as redes sociais neste domingo (24) para reclamar da falta de ônibus para embarcar a Campo Grande.  Com passagens esgotadas no guichê, o morador de Aquidauana teria conseguido a quantidade necessária de passageiros para a solicitação de um novo ônibus, mas a empresa teria se recusado a fornecer um veículo.

No vídeo publicado no Facebook, o homem fala do descaso e da quantidade de mães com crianças de colo tentando seguir viagem.

Na publicação o homem disse: “Um descaso total com a população de Aquidauana essa empresa Expresso Mato Grosso e Andorinha o último ônibus com destino a Campo Grande é às 18:45 e não tinha mais passagem o cara do guichê falou que precisava de 16 pessoas para ir um ônibus Extra conseguimos a quantidade exigida mais daí não tinha ônibus queria saber das autoridades competentes o que fazer nesse caso? (sic)”.

Outro Lado

O atendente do guichê responsável pelas passagens disse ao O Pantaneiro que as vendas para o último horário iniciaram às 6h30. De acordo com o funcionário, o ônibus que faz a linha sai de Bodoquena, passa por Anastácio e por último em Aquidauana antes de seguir para Campo Grande.

Dois homens passaram a reclamar do impedimento de embarcar. Um dos envolvidos estava embriagado e não poderia viajar. O funcionário explica que doze pessoas aguardavam o ônibus e foi explicado que seria necessário que o ônibus chegasse em Anastácio para saber quantas poltronas estariam livres.

A partir da informação de que três lugares estariam disponíveis, os envolvidos tentaram impedir a venda solicitando um novo ônibus. Foi orientado mais uma vez, conforme o atendente, de que para o chamado de um novo ônibus seria necessário o mínimo de 16 pessoas, número que não foi encontrado.

“As três livres foram vendidas e outras três compraram passagens para a manhã desta segunda-feira. Os dois não conseguiram o número suficiente para um novo ônibus”, disse.

 

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